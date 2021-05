Mateusz Rećko przedłużył kontrakt z Polskim Cukrem MKS Avia Świdnik

– Cieszę się że wraz z prezesem doszliśmy do porozumienia i w przyszłym sezonie znów będę bronił barw Avii. Widzę w Świdniku ogromny potencjał na rozwój siatkówki i chciałbym przyłożyć do tego swoją rękę, nie tylko w przyszłym sezonie, ale może także kolejnych latach, miejmy nadzieję że kończąc awansem do PlusLigi – mówi Mateusz Rećko. – Wierzę że gdy tylko kibice wrócą na halę to grając w "siedmiu" na boisku będzie to możliwe. Miniony sezon mogę uznać za bardzo dobry, mimo że mogliśmy wygrać więcej meczów, czy nawet wierzyliśmy, że strefa medalowa jest w naszym zasięgu. Trzeba jednak pamiętać że jako beniaminek przed startem sezonu byliśmy spisywani na straty, a wręcz spadek, ostatecznie zajmując naprawdę satysfakcjonujące szóste miejsce – dodaje świdnicki atakujący.

Pochodzący z Sokółki zawodnik jest wychowankiem MOS Wola Warszawa. Stamtąd trafił do AZS-u Częstochowa, z którym zdobył złoty medal I ligi. Następnie przeniósł się do Buskowianki Kielce, a ostatni sezon przed przyjściem do Avii spędził w BAS-ie Białystok.