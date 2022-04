Mecz błędów defensywy Motoru. W Suwałkach bez punktów

Drobnym zaskoczeniem mógł być fakt, że na ławce rezerwowych starcie w Suwałkach rozpoczął najlepszy strzelec ekipy lubelskiej, Michał Fidziukiewicz. W podstawowej „jedenastce” wybiegł natomiast Maciej Firlej.

Początek spotkania, jak i większośc całej pierwszej połowy, to tak zwane „piłkarskie szachy”. Kibice zgromadzeni na stadionie miejskim w Suwałkach oraz ci oglądający spotkanie w telewizji nie mieli zbyt dużo okazji, by podskoczyć z krzesełka czy fotela.

W 13. minucie uderzenia próbował Tomasz Swędrowski. Piłka poleciała jednak ponad poprzeczką bramki strzeżonej przez Hieronima Zocha. Kolejną sytuację Motor stworzył sobie po kwadransie gry. Nie wykorzystał jej jednak Adam Ryczkowski. Dośrodkowanie z rożnego na gola mógł z kolei zamienić Maciej Firlej. Wynik nadal nie ulegał jednak zmianie.

Spotkanie toczyło się w spokojnym tempie. Brakowało elementu zaskoczenia. To ospałe granie mogło się na zółto-biało-niebieskich zemścić, kiedy w 35. minucie przy wrzutce na przedpole Motoru, Sebastian Madejski nie zrozumiał się z Filip Wójcikiem. Na ich szczęście jedyne co po tym przyszło gospodarzom, to rzut rożny.