Męczarnie Startu Lublin w Zielonej Górze. Fantastyczny finisz miał Tomislav Gabrić

Na 5,5 minuty przed końcem spotkania w Zielonej Górze koszykarze Startu przegrywali różnicą czterech punktów (76:80). Drugą część finałowej kwarty goście z Lublina wygrali jednak 27:11, a Tomislav Gabrić zdobył w tym okresie 17 punktów!

Chorwat w niedzielę wrócił do wyjściowego składu. Przed tygodniem Gabrić zaczął mecz na ławce i zanotował swój najsłabszy występ w sezonie. Pierwszy raz nie zdobył punktów. W Zielonej Górze, to właśnie on otworzył wynik, ale zdobyte w pierwszej akcji punkty długo były jego jedynymi. Wszystko zmieniło się w 35. minucie, gdy celnie przymierzył zza łuku, a czerwono-czarni zbliżyli się na punkt.

W niespełna trzy minuty Gabrić trafił cztery „trójki” i Start z minus cztery wyszedł na plus siedem (87:80). Chorwat na tym nie poprzestał i po raz drugi w sezonie zaliczył pięć udanych rzutów zza łuku.