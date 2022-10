Męczarnie szczypiornistów Azotów Puławy z beniaminkiem z Ostrowa Wlkp. Szczęśliwie zakończone (ZDJĘCIA)

Przez pierwsze 10 minut spotkanie było wyrównane, a tablica wyników wskazywała remis 4:4. Wtedy jednak nastąpiła seria pięciu bramek z rzędu drużyny z Ostrowa. Gospodarze przez cztery minuty nie potrafili pokonać bramkarza Ostrovii, a udało im się to dopiero z linii siedmiu metrów. Rzut karny wykorzystał Piotr Jarosiewicz. Na bramkę z gry Azoty pracowały aż osiem minut, gdy w końcu trafił Ivan Burzak.

- To był bardzo dziwny mecz dla nas. Dwie różne połowy. Po pierwszej mam dużo materiału do analizy i na spokojnie muszę znaleźć przyczyny dlatego to tak wyglądało. Było naprawdę źle – ocenia Patryk Kuchczyński, drugi trener Azotów.

Gospodarze wciąż jednak mieli problemy z wykańczaniem akcji i następnej bramki nie potrafili rzucić przez kolejne 10 minut! Goście w tym czasie trafili trzy razy i odskoczyli na siedem goli (13:6). Przez 20 ostatnich minut pierwszej połowy puławianie zdobyli tylko cztery bramki, w tym jedną z rzutu karnego i do przerwy niespodziewanie przegrywali 8:13.