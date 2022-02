Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Dlaczego go obchodzimy?

- Język się zmienia i zmienia się nasza wiedza o języku. W ostatnim czasie zmiany te (choć język jako system komunikacji należy do „struktur długiego trwania”) zachodzą w przyspieszonym tempie – napisał prof. Bartmiński we wstępie do tomu „Współczesny język polski”, zwanego przez studentów „biblią polonistów”. I choć ta wypowiedź padła 20 lat temu, to do dziś jest jak najbardziej „na czasie”.