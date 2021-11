“Mieliśmy plan, który do pewnego momentu działał nie dobrze, a znakomicie” – mówi po zwycięstwie nad Polkowicami trener Krzysztof Szewczyk

Początek spotkania był wręcz wymarzony dla ekipy lubelskiej. Gospodynie po dwóch trójkach “Smalls” oraz punktach Natashy Mack i Aleksandry Stanaćev wygrywały 10-0. Trener rywali – Karol Kowalewski był zmuszony poprosić o czas dla swojej drużyny. Co prawda po nim przyjezdnym udało się trafić do kosza, ale dalej bezpieczną przewagę utrzymywały miejscowe. Druga kwarta to ponowny popis zielono-białych, które zdobyły trzynaście punktów z rzędu, nie pozwalając rywalkom na choćby jedną celną próbę przez przeszło pięć minut. Efektem tego był wynik 33:14, a chwilę później najwyższe tego wieczoru prowadzenie 39:20.

– Pierwsza połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Miałysmy plan w obronie na Polkowice, ale przede wszystkim miałyśmy fenomenalną skuteczność w ataku. Kamiah trafiała niemal wszystko – podsumowuje kapitan drużyny, Zuzanna Sklepowicz. Ostatecznie zespoły udały się do szatni przy rezultacie 41:27.