Mieszkańcy Janowca z niepokojem patrzą na rosnący poziom wody w Wiśle

Największe grzyby świata. Potrafią być cięższe od człowieka! Te okazy biją rekordy. Gdzie rosną? Zdjęcia czytelników

Największy znaleziony owocnik świata ważył prawie 70 kg - a więc tyle, co dorosły człowiek. Niektóre grzyby, jeśli liczyć ich masę całkowitą, wraz z podziemną grzybnią, pretendują do miana największych żyjących organizmów na ziemi. Bez wątpienia zaś ważący 1,5 kg prawdziwek stałby się chlubą każdego grzybiarza. Oto największe grzyby świata, w Polsce i za granicą. Zobacz je w galerii! Być może rekord jest wciąż do pobicia?