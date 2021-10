Miliardy na drogi, kanalizację i kuchnię w szpitalu. Polski Ład wkracza na Lubelszczyznę

- To pieniądze na rozwój, inwestycje i poprawę jakości życia mieszkańców. Chcemy skończyć z podziałem na lepszą i gorszą Polskę – zadeklarował w poniedziałek (25.10) w Lublinie wiceminister technologii i rozwoju i jednocześnie pełnomocnik rządu ds. rozwoju lokalnego Artur Soboń.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków zakończyła się w połowie sierpnia. Samorządy mogły zgłosić trzy wnioski o dofinansowanie. Większość z nich dostała pieniądze. W sumie samorządy z całego kraju otrzymały prawie 24 miliardy złotych dofinansowania.

Do województwa lubelskiego trafiło łącznie ponad 1,8 mld zł. Ogromna większość tej puli – prawie 1,5 mld zostanie wykorzystana przez gminy. – To ogromne wsparcie, ponieważ niemal wszystko, co w gminach jest potrzebne, może zostać z tego programu sfinansowane – nie ma wątpliwości Krzysztof Kołtyś, przewodniczący zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny i jednocześnie burmistrz Janowa Lubelskiego. Według niego zaletami tego programu są m.in. proste wnioski, szybkie tempo ich rozpatrywania oraz bardzo wysoki poziom dofinansowania, który może wynieść od 80 do nawet 95 procent wartości inwestycji. - Zdecydowana większość wniosków dotyczy inwestycji drogowych, ale np. gmina Janów Lubelski z tego programu wybuduje kanalizację w miejscowości Biała za 9,5 mln zł. W Bychawie samorząd powiatu lubelskiego wyremontuje za 2,7 mln zł pływalnię.