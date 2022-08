Miłośnicy motoryzacji przyjadą do Zamościa. Znamy szczegółowy program tego wydarzenia

Impreza ruszy ok. godz. 14.45. Odbędzie się wówczas widowiskowy wjazd członków Zamojskiej Grupy Motocyklowej na miejscowe Stare Miasto. To będzie początek. O godz. 15 rozpocznie się pokaz akrobatyki w wykonaniu członków Klubu Sportowego „Erka”, a następnie zaplanowano uroczysty finał Zlotu Pojazdów Zabytkowych. Potem (ok. godz. 16) zaplanowano pierwszy pokaz Freestyle Family Motocross Show (kolejne odbędą się o godz. 17 i 18). Zobaczymy wówczas m.in. efektowne akrobacje na motorach.

W programie także blok koncertowy. O godz. 19 wystąpi zespół Pragamaton, a następnie na scenie pojawi się Rau oraz Włodi. Innych atrakcji także nie zabraknie. Jak wynika z programu imprezy, zaplanowano m.in. jedzenie na czas... kebabów (godz. 16.20) i frytek (17.20).