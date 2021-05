Mistrzyni olimpijska szukała w Lublinie pływackich talentów. Zobacz zdjecia

– Najważniejsza jest energia, która płynie od dzieci, bo widać, że potrzebowały bardzo startów – mówi Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska, dwukrotna mistrzyni świata, pięciokrotna mistrzyni Europy na długim basenie i trzykrotna rekordzistka świata. – Jestem dumna z tego, że miasto Lublin po raz kolejny nam zaufało i realizujemy nasz projekt na basenie Aqua. Cieszymy się świetną atmosferą w Lublinie i osiągniętymi rezultatami przez młodych adeptów pływania. Otylia Swim Cup to projekt, w którym szukamy moich następców. Jestem szczęśliwa kiedy widzę młode osoby, które biją swoje rekordy życiowe oraz walczą o swoje marzenia i cele – dodaje.

Do Lublina przyjechali zawodnicy nie tylko z regionu, ale również z całej Polski. Na listach zgłoszeniowych, mimo dużej odległości, nie zabrakło zawodników z Suwałk, Gdańska, Gdyni, Iławy, Grudziądza, czy nadmorskiego Władysławowa. Obowiązkowe, poza samym startem i rozgrzewką, były maseczki, niemal na każdym kroku łatwe do znalezienia były płyny do dezynfekcji, a organizatorzy pilnowali także dystansu