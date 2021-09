MKS FunFloor Perła Lublin lepszy od Zagłębia Lublin w meczu na szczycie PGNiG Superligi. Zobacz zdjęcia

Lublinianki przystąpiły do wtorkowego meczu z mistrzyniami Polski w nie najlepszych nastrojach, gdyż w ostatniej serii spotkań przegrały pierwszą potyczkę w kampanii 2021/22 PGNiG Superligi. Team trenerki Moniki Marzec musiał bowiem uznać w Kobierzycach wyższość miejscowego KPR-u Gminy, ulegając rywalkom po niezwykle zaciętym i wyrównanym boju 27:29. Wcześniej szczypiornistki z Koziego Grodu zaliczyły serię trzech kolejnych zwycięstw.

– Na pewno niełatwo przełknąć nam tę porażkę. Wzbudziła ona jednak naszą motywację i chęć szybkiego pokazania, że to tylko wypadek przy pracy. Już na coś takiego nie będziemy mogły sobie pozwolić – mówiła przed meczem Oktawia Płomińska, zawodniczka MKS FunFloor Perła Lublin.

– Chodzi także o to, aby się nie załamywać, a wyciągnąć wnioski, zobaczyć gdzie popełniło się błędy i je wyeliminować. Zagłębie jest bardzo wymagającym przeciwnikiem. Jest to mistrz Polski z zeszłego sezonu, więc wiemy, że to będzie bardzo ciężki bój. Zrobimy jednak wszystko, żeby trzy punkty zostały w Lublinie. Myślę poza tym, że jest to mecz nawet za więcej niż trzy punkty. Liczymy na doping i pomoc kibiców – dodała lubelska lewoskrzydłowa.