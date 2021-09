MKS FunFloor Perła Lublin udanie zainaugurował nowy sezon PGNiG Superligi Kobiet. Zobacz zdjęcia

– Zawsze to liga weryfikuje to, na jakim jesteśmy poziomie. Drużyna z Kielc to bardzo ambitny zespół. Zawodniczki Korony pokazywały swój charakter i „zęba”. Chcą pokazać, gdzie jest ich miejsce w tej lidze. Musimy być uważne. Skupiamy się jednak na sobie i będziemy chciały zagrać jak najlepsze zawody – mówiła przed środowym starciem Kinga Achruk, rozgrywająca MKS FunFloor Perła Lublin.

– Kielce są beniaminkiem. Wiadomo, że będziemy stawiani jako faworyt. Trzeba jednak mieć szacunek do każdego rywala, bez względu na to z kim się gra. Ważny jest także szacunek do samego siebie, do historii tego klubu, drużyny i tego, co chcemy osiągnąć. Musimy patrzeć na własną siłę, a nie naszych oponentów – dodała z kolei Monika Marzec, trenerka lublinianek.

Biało-zielone były zdecydowanymi faworytkami środowej potyczki w Kielcach, a niewiadome wydawały się tylko rozmiary zwycięstwa. Warto przypomnieć, że w okresie przygotowawczym lublinianki zdemolowały drużynę Suzuki Koroną Handball 52:15, a następnie wygrały 36:27.