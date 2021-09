MKS FunFloor Perła Lublin zagra w czwartek na wyjeździe z wicemistrzyniami Polski

Biało-zielone w świetnym stylu rozpoczęły sezon 2021/22, pokonując w wyjazdowych starciach Suzuki Koronę Handball Kielce 29:22 i Eurobud JKS Jarosław 35:24 oraz przed własną publicznością Młyny Stoisław Koszalin 23:18. Drużyna z Koziego Grodu zajmuje obecnie drugą lokatę w tabeli PGNiG Superligi, mając taki sam dorobek punktowy co mistrzynie Polski - MKS Zagłębie Lubin.

– Jedziemy do Kobierzyc, aby zagrać dobry mecz i przywieźć trzy punkty – mówi Monika Marzec, trenerka MKS FunFloor Perła Lublin. – Musimy na pewno zagrać na pełnej koncentracji i mobilizacji. Wynik jest sprawą otwartą, a wszystko i tak zweryfikuje boisko. W poprzedniej kampanii nasze mecze były niezwykle wyrównane i zacięte. Dwa z nich my wygrałyśmy, a dwa padły łupem rywalek. Teraz wierzymy w siłę naszego zespołu i jedziemy po jedno, czyli zwycięstwo. To jest jednak sport i tak jak powiedziałam wcześniej, wszystko rozstrzygnie się w bezpośredniej walce na boisku – dodaje.