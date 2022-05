MKS FunFloor Perła Lublin zagra w sobotę przedostatni mecze sezonu w rozgrywkach PGNiG Superligi

W sobotę wieczorem być może poznamy mistrza Polski w PGNiG Superlidze. Podopieczne trenerki Monki Marzec, aby zachować jeszcze szanse na tytuł mistrzowski muszą przede wszystkim koniecznie zainkasować trzy punkty w starciu z Piotrcovią Piotrków Trybunalski. Następnie MKS FunFloor Perła musi liczyć na pomoc Młynów Stoisław Koszalin, które podejmą dwie godziny później Zagłębie Lubin.

– Do końca ligi podobnie jak Zagłębie Lubin mamy jeszcze do rozegrania dwa spotkania. Ja mam nadzieję i naprawdę głęboko w to wierzę, że ta liga ułoży się jeszcze tak, abyśmy to my na koniec były najszczęśliwszym zespołem w całej PGNiG Superlidze – podkreśla Oktawia Płomińska, lewoskrzydłowa lubelskiego zespołu.

Na dwie serie przed końcem sezonu Zagłębie Lubin ma cztery punkty przewagi nad 22-krotnymi mistrzyniami Polski. Każdy triumf "Miedziowych" na koszalińskim parkiecie w regulaminowym czasie spowoduje, że to podopieczne trenerki Bożeny Karkut będą świętować drugie z rzędu mistrzostwo kraju. Urwanie choćby jednego punktu przez koszalinianki da jeszcze nadzieje lubliniankom na decydujące rozstrzygnięcia i odłożenie koronacji w ostatniej kolejce.