MKS FunFloor Perła podejmie w piątek w hali Globus Młyny Stoisław Koszalin

Podopieczne trenerki Marzec do najbliższego meczu przystąpią jako liderki ligowej tabeli. Lublinianki pierwsze dwie potyczki kampanii 2021/22 zagrały na wyjeździe, pokonując na inaugurację Suzuki Koronę Handball Kielce 29:22 i w ostatniej kolejce Eurobud JKS Jarosław 35:24. Kapitalne spotkanie z jarosławiankami rozegrała Romana Roszak, która rzuciła dziewięć bramek, zostając także MVP meczu.

– Ostatni mecz w Jarosławiu pokazał nam, że jesteśmy dobrze przygotowane do sezonu. Liczę, że w starciu z koszaliniankami potwierdzimy naszą dobrą dyspozycję i komplet punktów pozostanie w Lublinie – podkreśla Romana Roszak, nowa rozgrywająca MKS FunFloor Perła, która w ubiegłym sezonie reprezentowała barwy Piotrcovii Piotrków Trybunalski.

– Mam nadzieję, że w najbliższym meczu żadnej z nas nerwy nie zjedzą i zaprezentujemy fajną piłkę ręczną. Będzie to mój pierwszy mecz w barwach MKS FunFloor Perła przed własną publicznością, ale nie czuję zbytnio jakiejś wielkiej tremy. Każda kobieta po porodzie już chyba jej nie ma. Będziemy na to starcie na pewno niezwykle zmotywowane i liczę, że koszalinianki nie będą dla nas trudnym przeciwnikiem. Z drugiej strony drużyna Młynów Stoisław ma teraz nowego trenera i zapewne w tych dwóch pierwszych meczach sezonu nie pokazała jeszcze na co ją stać – dodaje.