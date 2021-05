MKS Perła Lublin pokonał w hali Globus ekipę KPR Kobierzyce. Zobacz zdjęcia

– Spotkamy się z zespołem, który w tym sezonie jest świetnie dysponowany. Z pewnością będzie chciał pokazać, że pozycja wicelidera nie jest dziełem przypadku. My wyczerpałyśmy już wszelkie marginesy błędu, a niestety ostatni mecz z Piotrcovią nam nie wyszedł. Wyciągnęłyśmy jednak wnioski i podejdziemy do piątkowego spotkania w pełni zmotywowane – mówiła przed piątkowym meczem Weronika Gawlik, bramkarka i kapitan MKS Perła Lublin.

– Wszyscy jesteśmy świadomi tego, że przegrana w Piotrkowie bardzo skomplikowała naszą sytuację. Wiemy, że do końca sezonu musimy walczyć w każdym spotkaniu, jakby miało być ono ostatnim. Z takim właśnie założeniem, ale i ogromną wiarą w sukces, podejdziemy do najbliższej potyczki. KPR to bardzo wymagający przeciwnik, więc spodziewam się trudnego, aczkolwiek mam nadzieję wyrównanego meczu Wszystko rozstrzygnie boisko – dodała Monika Marzec, trenerka aktualnych mistrzyń Polski.