MKS Perła Lublin przed ostatnimi meczami sezonu. Lublinianki zagrają w Chorzowie z zamykającym tabelę KPR Ruchem

Chorzowianki są zdecydowanie najsłabszym zespołem ligi. Z 25. rozegranych meczów w dobiegającym do końca sezonie wygrały zaledwie cztery. Dwa z nich po rzutach karnych. W trzech dotychczasowych spotkaniach z lubliniankami ponosiły porażki. Pierwsze z nich zakończyło się całkowitą dominacją biało-zielonych, które wygrały w hali Globus 42:22. W kolejnych ta przewaga nie była już tak wysoka. Pierwszy mecz obu drużyn w Chorzowie zakończył się wygraną gości 33:24. Z kolei w ostatnim lubelskim starciu chorzowianki przegrały różnicą już tylko czterech trafień 24:28.

Zdecydowanymi faworytkami najbliższego meczu są zatem byłe mistrzynie Polski. Tym bardziej że szczypiornistki z Chorzowa właściwie nie mają już o co grać. Do przedostatniego EKS Startu Elbląg tracą aż 12 punktów. - Oczywiście jesteśmy na ostatnim miejscu, nie ma tu dużo na obronę, inne drużyny były lepsze - mówi w rozmowie z TVP Sport prezes chorzowskiego klubu, Klaudiusz Sevković. - Spadliśmy sportowo, matematycznie nie mamy już szans na utrzymanie, ale jeśli chodzi o przygotowanie do kolejnego sezonu, my też złożyliśmy wniosek licencyjny na nowy sezon - dodaje sugerując możliwość powiększenia ligi.