MKS Perła Lublin zaczyna nowy sezon PGNiG Superligi Kobiet. Mistrzynie Polski wracają do hali Globus

Lublinianki mają za sobą udany okres przygotowawczy, w którego trakcie zwyciężyły sześć na sześć rozegranych sparingów. Pierwszy letni mecz kontrolny biało-zielone rozegrały właśnie z zespołem z Jarosławia. Wówczas podopieczne Kima Rasmussena zwyciężyły we własnej hali 33:25. Choć mecz odbył się bez udziału publiczności, dla zawodniczek MKS starcie obu drużyn było doskonałą okazją dla spotkania starych znajomych. Po zakończeniu ubiegłego sezonu do Jarosławia trafiły bowiem Sylwia Matuszczyk i Valentina Nestsiaruk. Przypominamy, że w przeciwnym kierunku powędrowała Magda Balsam.

- Bardzo się stresowałam tym jak będzie, ale znamy się z dziewczynami z reprezentacji i ligowych parkietów. Stres okazał się niepotrzebny, bo przyszło kilka nowych zawodniczek, a dziewczyny przyjęły nas bardzo ciepło. W Lublinie czuję się jak w domu - mówi była już zawodniczka Eurobud JKS Jarosław, Magda Balsam. - Podchodzę do tego meczu z delikatną dozą smutku związanego ze zmianą barw klubowych. To jest jednak normalna sytuacja. Jesteśmy zawodniczkami, to jest nasza praca. Zmieniamy kluby. Dziewczyny poszły do Jarosławia, a ja przyszłam do MKS-u. Teraz gramy dla danego klubu i nie ma już sentymentu, oddajemy całe serce. Wiedziałam, na co się piszę, podpisując tu kontrakt - dodaje najlepsza prawoskrzydłowa ubiegłego sezonu.