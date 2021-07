Monika Marzec (trenerka MKS Perła Lublin): Szukaliśmy dziewczyn, które chciały być częścią naszej drużyny

Z jakimi oczekiwania wróciliście do treningów?

W Lublinie cele zawsze są takie same, czyli mistrzostwo Polski i przynajmniej finał Pucharu Polski. Będziemy walczyć o oba trofea i starali się wrócić na tron. Dziewczyny wróciły z urlopów z bardzo dobrym nastawieniem i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze.

Przeciętny poprzedni sezon sprawi, że drużyna w nowych rozgrywkach zagra z większym „zębem”?

Wiem, że Lublin bardzo przyzwyczaił się do złota i brąz jest ogromną tragedią. Zespół został mocno przebudowany i potrzeba czasu, żeby się zgrać. Ale to nasze zadanie. Od dziewczyn i sztabu szkoleniowego zależy, jak szybko ta drużyna stanie się prawdziwą drużyną.

Przejęłaś zespół w połowie poprzedniego sezonu, a teraz masz okazję pracować z drużyną od początku przygotowań. Mimo dużej przebudowy składu, ta sytuacja jest bardziej komfortowa?

Inaczej pracuje się mając zespół od początku. Bardziej odpowiada się wtedy za to, co dzieje się w zespole. Praktycznie ze wszystkimi zawodniczkami, które do nas dołączyły pracowałam już wcześniej. Uważam, że charakterologicznie będą pasowały do tej drużyny. W lubelskim zespole zawsze grały dziewczyny z ogromnym charakterem i takich też szukaliśmy. Chodziło nam o dziewczyny, które poza umiejętnościami sportowymi, przede wszystkim chciały być częścią naszej drużyny. To było najważniejsze. Wydaje mi się, że udało nam się taki zespół skompletować.