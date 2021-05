Motor Lublin bezbramkowo zremisował z rezerwami poznańskiego Lecha. Strefa barażowa wciąż daleko Bartosz Litwin

Fot. Motor Lublin

Żółto-biało-niebiescy mieli szansę na to, by przybliżyć się do strefy barażowej. Mimo boiskowej przewagi nie zdołali jednak trafić do bramki rywali, którzy wciąż pozostają kandydatami do spadku z eWinner 2. Ligi.