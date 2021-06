Motor Lublin buduje kadrę na przyszły sezon. Marcin Michota zostaje w klubie

23-letni zawodnik jest wychowankiem Motoru Lublin. Popularny "Miki" trafił do klubu w sierpniu 2009 roku, w wieku 12 lat i przeszedł drogę od juniora do ważnego zawodnika pierwszego zespołu. Na poziomie 3. ligi zagrał dla lubelskiej drużyny dokładnie sto spotkań, w których trakcie trzykrotnie wpisał się na listę strzelców i raz asystował. Po powrocie na poziom centralny wystąpił w 20. meczach, zaliczając jednego gola i cztery ostatnie podania.

Boczny obrońca znany jest ze swojej wszechstronności i zaciętości. Zwycięskiego gola w meczu ze Stalą Rzeszów zdobył, grając po lewej stronie boiska. Z powodzeniem odnajduje się także jako prawy obrońca. Jego nowy kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku.

Michota stracił końcówkę sezonu ze względu na kontuzję, którą odniósł w trakcie meczu 24. kolejki eWinner II ligi z Garbarnią Kraków. Zawodnik zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. Obecnie walczy o powrót do pełni sił po operacji. - Mamy nadzieję, że Marcin możliwie jak najszybciej powróci do zdrowia i będzie pomagał drużynie. Bardzo się cieszymy, że przedłużył umowę z klubem - przyznała Marta Daniewska, prezes Motoru Lublin. Podpisanie nowego kontraktu z piłkarzem świadczy o tym, że widnieje on w planach trenera Marka Saganowskiego na przyszły sezon.