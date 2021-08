Motor Lublin chce zmazać plamę z Siedlec w Elblągu. Żółto-biało-niebiescy zagrają z tamtejszą Olimpią

Drużyna z Elbląga rozgrywki 2020/2021 zakończyła tuż nad strefą spadkową eWinner 2. ligi. W czerwcu klub rozstał się z trenerem Jackiem Trzeciakiem, a jego miejsce zajął Tomasz Grzegorczyk. Zespół został także gruntownie przebudowany. W bieżącym sezonie elblążanie radzą sobie zdecydowanie lepiej niż w ubiegłej kampanii. "Olimpijczycy" po pięciu kolejkach plasują się tuż za ligowym podium z dorobkiem wynoszącym dziesięć punktów.

- Jest to poukładany zespół, który bardzo dobrze operuje piłką. Gra w ustawieniu z trzema obrońcami i wysoko ustawionymi wahadłami. Są obecnie na fali wznoszącej. Zdobyli dziesięć punktów. Na pewno jest to zespół, który ma dużo więcej wiatru w żaglach niż my - chwali rywali trener Motoru Lublin, Marek Saganowski.

Olimpia Elbląg zainaugurowała rozgrywki wyjazdowym remisem 2:2 z KKS-em 1925 Kalisz. W pierwszym meczu na własnym boisku odnieśli zwycięstwo 1:0 nad krakowskim Hutnikiem. Następnie przegrali 0:1 w Suwałkach z Wigrami. Po tej porażce przyszły jednak dwie kolejne wygrane. Podopieczni Tomasza Grzegorczyka pokonali u siebie siedlecką Pogoń 2:1, a trzy dni później wygrali w Ostródzie z tamtejszym Sokołem 1:0.