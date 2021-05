Motor Lublin coraz odważniej stawia na klubową młodzież

Ten środkowy obrońca urodził się 9 lutego 2005 roku, mierzy 188 centymetrów, a do Motoru dołączył trzy lata temu z lubelskiego Widoku. Na co dzień 16-latek występuje w zespole U-17 grającym w Centralnej Lidze Juniorów, gdzie pełni funkcję kapitana. Ma na swoim koncie także grę w drużynie rezerw z KEEZA Klasy Okręgowej.

- Podpisanie profesjonalnej umowy jest dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem. Bardzo się cieszę, bo włożyłem w to dużo wysiłku, który cały czas procentuje. To dodatkowy bodziec do ciężkiej pracy na każdym treningu - przyznaje w rozmowie z klubowym portalem młody piłkarz, który jest synem byłego trenera żółto-biało-niebieskich, Tomasza Złomańczuka.

Działacze Motoru regularnie starają się podpisywać umowy z najbardziej utalentowanymi zawodnikami Akademii. Pod koniec kwietnia profesjonalną umowę parafował występujący w drużynie rezerw środkowy obrońca Przemysław Zbiciak. Natomiast na początku roku kontraktem z klubem związał się kolejny z defensorów, Bartosz Janiszek, przebywający obecnie na wypożyczeniu do trzecioligowego Lewartu Lubartów, wspólnie z Bartoszem Zbiciakiem, starszym bratem Przemysława.