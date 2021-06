Motor Lublin niebawem wróci do treningów. Znamy plan przygotowań żółto-biało-niebieskich

Lubelscy piłkarze wrócą do pracy po 16 dniach wolnego. 2 lipca żółto-biało-niebiescy przejdą badania, a regularne treningi rozpoczną trzy dni później. Na początku lublinianie będą trenować na klubowych obiektach. Tam też rozegrają pierwszy sparing. 11 lipca podopieczni Marka Saganowskiego zmierzą się z Siarką Tarnobrzeg.

Po pierwszym spotkaniu kontrolnym "Motorowcy" pójdą tropem reprezentacji Polski i wyjadą na obóz przygotowawczy do Opalenicy. Tam będą trenować od 12 do 16 lipca. W połowie zgrupowania tj. 14 lipca zmierzą się z trzecioligową Polonią Środa Wielkopolska. W drodze powrotnej do Lublina czeka ich natomiast starcie z ekstraklasowym beniaminkiem, Radomiakiem Radom.

W kolejnej fazie przygotowań lubelscy piłkarze będą trenować na miejscu, w Lublinie. Drugoligowy sezon rozpocznie się w weekend 31 sierpnia - 1 lipca. Tydzień wcześniej Motor czeka próba generalna. 24 lipca żółto-biało-niebiescy rozegrają dwa sparingi. Pretendenci do awansu zmierzą się z rezerwami mistrzów Polski z Legii Warszawa i z Górnikiem Łęczna, który wywalczył awans do ekstraklasy.