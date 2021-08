Motor Lublin po pierwszej porażce w sezonie. Pomeczowe komentarze

JAROSŁAW SKROBACZ (trener Ruchu Chorzów)

Myślę, że było to bardzo fajne widowisko. Chciałoby się takie mecze, z taką oprawą kibicowską i na takich stadionach grać jak najczęściej. Nasuwa się prosty wniosek. Trzeba awansować, trzeba iść wyżej i wtedy się będzie grało właśnie w takiej atmosferze. Było to widowisko jak na druga ligę "przednie". Myślę, że kibice nie mogli narzekać. Było sporo sytuacji jeszcze oprócz strzelonych bramek. My wygraliśmy na wyjeździe. Na pewno mieliśmy po pierwszym spotkaniu tydzień temu spory niedosyt. Dzisiaj już wyglądało to lepiej. Mogliśmy jednak lepiej wykorzystać niektóre sytuacje. Wtedy końcówka byłaby spokojniejsza. Niemniej jednak wracamy do domu w dobrych nastrojach.

TOMASZ FOSZMAŃCZYK (zawodnik Ruchu Chorzów)

Szczególnie dużo emocji było w końcówce. W pierwszej połowie opanowaliśmy ten mecz. Dosyć fajnie graliśmy i byliśmy dobrze do niego przygotowani pod względem taktycznym i motorycznym. Czuliśmy się bardzo dobrze i bardzo pewnie. Spodziewaliśmy się tej świetnej atmosfery. To nas tylko uskrzydlało.