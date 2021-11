Motor Lublin po przełamaniu. Kibice niezadowoleni z zachowania piłkarzy

Zespół z Lublina przełamał się po trwającej od końcówki września serii spotkań bez ligowego zwycięstwa. Trener Motoru nie kryje zadowolenia z postawy drużyny. - Chłopaki udźwignęli to mentalnie. Po bramce straconej w trzeciej minucie znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Wszystko było wówczas przeciwko nam. Zespół pokazał charakter i ambicje. Już po pierwszej połowie powinniśmy prowadzić. Brawa dla chłopców. Tym chłopkom naprawdę zależy. Niektórym oczywiście emocje puszczają. Dzieje się tak zazwyczaj przy presji. Trzeba to zrozumieć. Wszystkim ludziom, którzy są związani z tym klubem, bardzo zależy. Cieszę się, że zespół podniósł się z ciężkiej sytuacji i stanął na wysokości zadania - tłumaczy Marek Saganowski.

Mimo dobrego wyniku sytuacja w klubie nie jest łatwa. Kibice lubelskiej drużyny nie byli zadowoleni po tym, jak zespół nie podszedł po końcowym gwizdku pod trybunę, by podziękować za doping. Trener Saganowski bronił swoich piłkarzy, powołując się na ich zaangażowanie i emocje. - Robi się nerwowo. Myślę, że wszyscy powinniśmy iść w jednym kierunku. Chcemy grać dla kibiców. Zszedłem wcześniej i nie widziałem tego co się stało. Emocje sięgają jednak zenitu. To wynika z tego, że każdemu zależy. Chłopaki pracują ciężko, ale wiemy, w jakiej byliśmy sytuacji. Ta runda, która się praktycznie skończyła, nie poszła po naszej myśli. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. Ten zespół jest wciąż przemeblowywany. Są kontuzje. Ciągle coś się dzieje. Jeżeli będę widział zespół z takim charakterem, w takich sytuacjach, to na pewno będziemy z meczu na mecz wyglądać lepiej. Potrzebujemy wsparcia kibiców. Zawsze je mieliśmy i myślę, że to się nie zmieni. U nas w szatni czuć te emocje. Gdyby im nie zależało, to by tego nie odczuwali - mówi szkoleniowiec.