Motor Lublin podejmie ligowego wicelidera. Starcie z GKS-em Katowice przed lubelską publicznością. Transmisja w TV

Piłkarze Motoru długo nie muszą czekać na szansę do rehabilitacji. Już dziś podejmą oni na Arenie Lublin GKS Katowice. Starcie z wiceliderem po raz pierwszy w rundzie wiosennej obejrzą z trybun kibice. Po krakowskiej katastrofie fani lubelskiego klubu z pewnością liczą na dobry występ żółto-biało-niebieskich. Łatwo jednak z pewnością nie będzie. Rywale z Katowic przyjechali do Lublina po trzy punkty. W przypadku przegranej mogliby spaść z drugiego miejsca gwarantującego bezpośredni awans. Tuż za ich plecami czai się Chojniczanka Chojnice.

Ostatnie ligowe starcie podopiecznych Marka Saganowskiego zakończyło się blamażem. Krakowski Hutnik obnażył wszystkie słabości lubelskiej drużyny. Trener żółto-biało-niebieskich po meczu nie próbował nawet usprawiedliwiać swoich podopiecznych. - Ten mecz kompletnie nam się nie ułożył. Przegrywaliśmy pod każdym względem. Byliśmy słabsi fizycznie, taktycznie, technicznie, szybkościowo. Zabrakło też szczęścia. Po takiej porażce musimy sobie powiedzieć prosto w oczy, co nie funkcjonowało i dlaczego. Dostaliśmy lanie, dobrą nauczkę. Nie wyobrażam sobie byśmy przeszli wobec tej porażki normalnie. To bardzo boli - mówił szkoleniowiec.

- Do końca będziemy mieli przed sobą ten plan. Będziemy grali o to, by awansować. Ja nie wiem kiedy, nie wiem jak, nie wiem po jakich meczach. Pamiętajcie, że gramy tylko o jedną rzecz. Wszyscy tak samo cierpimy gdy nam się nie udaje, a inne rzeczy są po prostu bzdurą - mówił po ostatnim remisie z suwalskimi Wigrami szkoleniowiec z Katowic.

Rywale Motoru mają nad lubelskim klubem 20 punktów przewagi w ligowej klasyfikacji. Podopieczni Marka Saganowskiego zamykają pierwszą dziesiątkę, ale wciąż liczą na wejście do szóstki. Do ostatniego miejsca gwarantującego grę w barażach żółto-biało-niebiescy tracą siedem oczek. Do końca sezonu pozostało pięć kolejek. Pościg staje się zatem coraz trudniejszy, a strata punktów w każdym kolejnym meczu może przekreślić nadzieje lublinian.

- Wciąż analizujemy dosyć głęboko to, co się wydarzyło w Krakowie. Możliwe, że zjadła nas trochę pycha po ostatnich dobrych meczach. Sport uczy pokory. Dostaliśmy mocnego klapsa. To nie była zwykła porażka. To był nasz blamaż. Trzeba było wyjaśnić, w jaki sposób można było do tego doprowadzić. Padły mocne, męskie słowa. Mam nadzieję, że to pomoże nam, by być bardziej skoncentrowanym w kolejnych meczach. Można przegrać, ale nie w takim stylu. Nas to dopadło i trzeba zrobić wszystko by tę plamę zmazać - tłumaczy szkoleniowiec zespołu z Lublina.