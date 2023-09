Motor Lublin podejmie Stal Rzeszów. Podczas meczu odbędzie się finał zbiórki na rzecz potrzebujących dzieci

59-letni szkoleniowiec nie miał łatwego początku. W pierwszych pięciu meczach jego drużyna wywalczyła tylko punkt. Ten dał bezbramkowy remis w Krakowie z tamtejszą Wisłą. Zespół ze stolicy województwa podkarpackiego do niedawna zajmował przedostatnie miejsce w tabeli, ale to zmieniło się po niedzielnym pojedynku z ostatnim Chrobrym Głogów.

Rzeszowska Stal jeszcze w czerwcu grała w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Od tego czasu w klubie jednak sporo się zmieniło. Odeszła spora grupa zawodników, zmienił się też trener. Autora sukcesów Stali, Dawida Myśliwca, na stanowisku zastąpił Marek Zub.

A zespół z Lubelszczyzny z pewnością Stali w dalszym punktowaniu nie pomoże. Żółto-biało-niebiescy, mimo że są beniaminkiem rozgrywek, to jednocześnie są ich rewelacją. Po pięciu meczach, z dorobkiem 13 oczek, zajmują czwarte miejsce w stawce (strefa barażowa w walce o awans).

– Chciałbym powiedzieć, że taki mecz musi nas ponieść, ale powiem, że powinien. Oczywiście chcemy wykorzystać tę sytuację i liczę, że to nam się uda – twierdzi szkoleniowiec najbliższych rywali Motoru.

Bilans Stali to 1-1-4. Pierwsza wygrana w sezonie to znak, że będzie tylko lepiej?

Motorowcy do tej pory grali tak naprawdę z samą czołówką, oprócz nieco niżej notowanej Polonii, którą w sobotę pokonali przy Konwiktorskiej w Warszawie 1:0. Mimo mocnego początku w wykonaniu gości, gol padł dopiero w 77. minucie.

Ważne, aby lublinianie poprawili skuteczność w nadchodzącej konfrontacji ze Stalą, bo ta aż w czterech spotkaniach traciła bramki tuż na starcie (7., 1., 9., i 4. minuta).

Początek meczu na Arenie w niedzielę o godzinie 18. W jego trakcie przeprowadzony zostanie finał akcji na rzecz potrzebujących dzieci, dla których zbierane są artykuły szkolne. Przynosić je kibice mogą w niedzielę na stadion oraz we wcześniejszych dniach do recepcji Areny i do sklepu kibica w galerii Olimp (czynny w godzinach 10-18).