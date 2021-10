Motor Lublin podejmie Wigry Suwałki. Czy żółto-biało-niebiescy przełamią się na Arenie Lublin?

Żółto-biało-niebiescy nie przegrali żadnego z ośmiu ostatnich meczów. Motor od porażki w Siedlcach z 22 sierpnia zaliczył po cztery zwycięstwa i remisy. Warto dodać, że lublinianie w trakcie tych spotkań stracili tylko jedną bramkę, a zdobyli ich aż 12. Podopieczni Marka Saganowskiego mają tym samym bilans wynoszący 23 gole strzelone i dziesięć straconych. Ligowi liderzy ze Stali Rzeszów zdobyli jedynie trzy bramki więcej i stracili tyle samo. Owe gole rozłożyły się jednak nieco bardziej fortunnie dla rzeszowian, gdyż mają oni obecnie na koncie dziewięć punktów więcej niż drużyna z Lublina.

Bilans bramkowy suwalskich Wigier jest zdecydowanie mniej okazały. Piłkarze z Suwałk tracą jednak do lublinian zaledwie trzy punkty. Wynika to z tego, że Motor, obok rezerw wrocławskiego Śląska i krakowskiej Garbarni jest najczęściej remisującym zespołem w stawce. Jeśli żółto-biało-niebiescy chcą się włączyć do walki o dwa pierwsze miejsca dające bezpośredni awans, nie mogą sobie pozwolić na seryjne dzielenie się punktami. Szczególnie z rywalami, którzy także chcą się liczyć w walce o promocję, a takimi na pewno są suwalczanie.