Motor Lublin przed wyjazdowym starciem z Bytovią Bytów. Podnieść się po niechlubnej serii

Podopieczni Marka Saganowskiego mieli walczyć wiosną o miejsca barażowe. Obecnie plan ten jest daleki od realizacji. Lublinianie plasują się na 12. miejscu w tabeli eWinner 2. Ligi. Strata do szóstego miejsca gwarantującego walkę w barażach wynosi dziesięć punktów. Przewaga nad strefą spadkową jest z kolei dwukrotnie niższa. Jeśli Motor nie zacznie wygrywać, czeka go walka na przeciwległym od zakładanego biegunie tabeli. Walka o utrzymanie.

Piłkarze z Lublina przed wyjazdem do Bytowa nie mieli wiele czasu na odpoczynek. W środę przegrali 1:2 na wyjeździe z krakowską Garbarnią. - Wiedzieliśmy, że to jest ciężki teren. Wiedzieliśmy, że ta gra będzie wyglądała, tak jak wyglądała. To nie było widowisko piękne. Liczyło się przede wszystkim wygranie drugiej piłki. Piłka dłużej była w górze niż na placu. W tej konfrontacji zdecydowanie przegraliśmy. Szkoda bramki straconej w pierwszej minucie. Brzydki mecz, mecz walki - podsumował to spotkanie trener Saganowski.