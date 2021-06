Motor Lublin się wzmacnia. Nowy napastnik lubelskiego klubu

24-letni środkowy napastnik zasilił lubelski klub. Rundę wiosenną spędził w drugoligowym Zniczu Pruszków. W 19. rozegranych spotkaniach zaliczył siedem goli i dwie asysty. To dobry wynik szczególnie jeśli porówna się jego osiągi do dokonań snajperów Motoru. Daniel Świderski trafił co prawda do siatki dziewięciokrotnie, ale potrzebował do tego 33. meczów. Krzysztof Ropski z kolei zdobył cztery bramki w trakcie 27. spotkań. Zawodnik podpisał kontrakt do 30 czerwca 2022 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.