Motor Lublin w finale PGE Ekstraligi! Niebiosa nie pomogły drużynie Stali Gorzów (ZDJĘCIA)

Im bliżej było godziny rozpoczęcia zawodu, tym nad stadion nadciągało coraz więcej ciemnych chmur. Godzinę przed pierwszym biegiem przeszła krótka, ale bardzo intensywna ulewa. - Tor był dobrze przygotowany, twardy i ubity, a tylko na górze jest cienka luźna warstwa – tłumaczył na antenie nSport+ Marek Wojaczek, przewodniczący jury.

Deszcz w takich sytuacjach zawsze jest sprzymierzeńcem drużyny przyjezdnej. Gorzowianie mieli ochotę jeszcze mocniej namieszać w planach lubelskiej ekipy i zaproponowali nawet dosypanie na tor dodatkowej nawierzchni! Na to zgody jednak nie było. - Pogoda spłatała nam figla i na pewno tor nie jest taki, jak na treningach – mówił przed zawodami Jacek Ziółkowski. - Ale po trzech, czterech biegach, jak odsypie się górna warstwa, powinien być podobny do tego, co było. Jeżeli nie będzie ulewy, tor wytrzyma do końca zawodów – dodał menedżer Motoru.