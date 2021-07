Motor Lublin wygrał na MotoArenie w Toruniu! Decydowała jedna akcja w ostatnim biegu Krzysztof Nowacki

- Przyjechaliśmy powalczyć o punkt bonusowy, żeby znaleźć się w rundzie finałowej – mówił przed spotkaniem na toruńskiej MotorArenie trener Motoru, Maciej Kuciapa. Lubelski zespół potrzebował do tego 40 punktów, ale do domu wrócił z pełną pulą. Jedna bowiem akcja w finałowym biegu Grigorija Łaguty i Mikkela Michelsena zapewniła „Koziołkom” triumf 46:44. A już w poniedziałek Motor podejmie przy Al. Zygmuntowskich GKM Grudziądz i będzie mógł przypieczętować historyczny awans do play-off.