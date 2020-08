Motor Lublin z kolejnym wzmocnieniem. Szymon Rak wraca do klubu

Po rozstaniu z lubelskim klubem Szymon Rak związał się z ekipą z Olsztyna. Zimą klub wypożyczył go do Hutnika Kraków. Teraz popularnego "Raczka" czeka powrót do klubu, w którym występował w latach 2017-2019. 20-latek będzie miał szansę na ponowną współpracę z Tomaszem Jasikiem, drugim trenerem lubelskiego klubu. Młody piłkarz właśnie pod jego okiem zaczynał swoją karierę w szeregach Dublera Opole Lubelskie.

Rak ma już na swoim koncie 31 występów w żółto-biało-niebieskich barwach. Zawodnik liczy na to, że zdoła jeszcze poprawić ten wynik w zbliżającym się wielkimi krokami sezonie. - Mam nadzieję, że dostanę dużo szans na grę i będę się mógł pokazać z jak najlepszej strony oraz sprawiać radość lubelskim kibicom – mówi sam zainteresowany, cytowany przez klubowy portal. - Zdaje sobie sprawę, że w drużynie jest sporo innych młodzieżowców, ale konkurencja na pewno będzie dla nas dobra. Wracam do Motoru po nowych doświadczeniach. Spędziłem ostatni rok w dwóch klubach i na pewno dużo się nauczyłem, choć nie wszystko poszło tak, jak to sobie planowałem. Obecnie mam drobne problemy z kostką, ale myślę, że w przyszłym tygodniu będę mógł już normalnie trenować – dodaje.