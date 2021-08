Motor Lublin zagra na wyjeździe z Pogonią Siedlce. Czy żółto-biało-niebiescy pójdą za ciosem?

Piłkarze z Lublina w środę odnieśli pierwsze zwycięstwo na własnym boisku w nowym sezonie. Kibice, którzy oglądali spotkanie z Hutnikiem Kraków, mogli zobaczyć dwa oblicza żółto-biało-niebieskich. Po słabej pierwszej połowie z szatni wyszedł zupełnie odmieniony zespół, który szybko objął prowadzenie, by ostatecznie zwyciężyć z krakowskim Hutnikiem 3:0.

- Na pewno nie był to łatwy mecz. Szczególnie pierwsza połowa daleko odbiegała od tego co możemy grać. Nie wiem, co działo się z zawodnikami w tej części spotkania. Nie mogliśmy sobie poradzić z wyjściem spod pressingu. Jedynym plusem było to, że pomimo kontrolowania meczu przez rywali nic wielkiego nam się nie wydarzyło - mówił po spotkaniu trener Motoru Marek Saganowski.

- W drugiej połowie zmiany dały nam trochę polotu. Zaczęliśmy czuć boisko i kontrolować mecz. Wyszła nasza jakość i potencjał drużyny. Przez pierwsze 20 minut drugiej połowy pokazaliśmy jak dużo możliwości ma ta drużyna. Pokazaliśmy, że potrafimy grać nie tylko efektownie, ale i efektywnie - dodał szkoleniowiec.