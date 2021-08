Motor Lublin zagra z rezerwami zaprzyjaźnionego Śląska. Wyjazd żółto-biało-niebieskich do Wrocławia

Niespełna rok temu (30.09.2020) Motor rozegrał pierwsze spotkanie na obiekcie przy ul. Oporowskiej we Wrocławiu od 2007 roku. Mecz przyjaźni był świętem dla kibiców zaprzyjaźnionych klubów. Na krytej trybunie pojawiło się w sumie kilkaset osób. Fani głośno dopingowali obie drużyny i oczywiście przygotowali oprawę. Prawdopodobnie tak będzie i tym razem.

Wówczas mecz zakończył się remisem 1:1. Rewanżowe starcie obu drużyn na Arenie Lublin zwyciężyli natomiast goście z Wrocławia 3:2. Dzięki tej wygranej wrocławianie zakończyli ubiegły sezon nad Motorem Lublin z dwoma punktami przewagi. - To był pierwszy mecz po pandemii. Trenowaliśmy chyba pięć dni. Inaczej, by to wyglądało gdybyśmy byli w regularnym graniu - wspomina trener Motoru, Marek Saganowski

Tym razem lublinianie będą zdecydowanymi faworytami. Trudno sobie wyobrazić, by drugi zespół Śląska został solidnie wzmocniony piłkarzami pierwszego składu. Ekstraklasowa drużyna rywali kilka godzin później podejmie na własnym stadionie łęczyńskiego Górnika. Szerokość kadry wrocławian zostanie zatem solidnie przetestowana, szczególnie w kontekście czwartkowego starcia w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy.