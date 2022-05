Motor nie dał szans beniaminkowi z Ostrowa Wlkp. Szósta wygrana lubelskich żużlowców

Emocje rozpoczęły się od pierwszego biegu. Spod taśmy wprawdzie lepiej wyszła para Motoru, ale lider gospodarzy, Chris Holder, już na wyjściu z wirażu zrównał się z Jarosławem Hampelem. Australijczyk wykorzystał jazdę wewnętrzną stroną toru i na drugim łuku wygrał pojedynek z lubelskim zawodnikiem i popędził za prowadzącym Mikkelem Michelsenem. Długo wydawało się, że zwycięstwo Duńczyka jest niezagrożone, ale na ostatnich metrach Holder przepuścił atak i na linii mety był minimalnie szybszy.

Remisowo zakończył się także bieg młodzieżowy. Najlepsza para juniorów w PGE Ekstralidze przegrała start z Jakubem Krawczykiem. Młody żużlowiec ostrowian jechał optymalną ścieżką, unikał błędów i dowiózł trzy punkty, a juniorom Motoru po raz pierwszy w tym sezonie nie udało się wygrać biegu numer dwa.

Chociaż lubelska młodzież zdobyła ponad dwa razy więcej punktów od rówieśników z Ostrowa (7:3), to Wiktor Lampart i Mateusz Cierniak nie błyszczeli na ostrowskim owalu. Pierwszy miał problemy z wyjściami ze startu, a drugi tracił punkty na dystansie. W 10. biegu Lampart przyjechał czwarty i było to jedno z dwóch zer na koncie żużlowców Motoru. W tym wyścigu para Arged Malesy wygrała 4:2 i to był to przy okazji jedyny drużynowy triumf gospodarzy.