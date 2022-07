Motor wkracza do gry. Mariusz Rybicki: „Jesteśmy przygotowani na różne opcje”

Jak wyglądały okoliczności twojego transferu do Lublina? Kiedy wszystko się zaczęło i jak długo trwało?

Tak naprawdę wszystko zaczęło się stosunkowo niedawno. Myślę, że około miesiąc temu zaczęliśmy prowadzić rozmowy. Te trwały niecały tydzień. Wspólnie z moim agentem stwierdziliśmy, że transfer tutaj to dla mnie dobra opcja. Wiedziałem, że Motor to zespół z aspiracjami na awans, a mi takie założenia odpowiadają. Zrobię wszystko, żeby pomóc drużynie.

Jesteś doświadczonym graczem. W swojej karierze nie jedno widziałeś. Jakie były twoje pierwsze odczucia po przyjeździe do Lublina?

Swoją przygodę z Motorem rozpocząłem podczas zgrupowania w Warce, ale po powrocie z obozu odwiedziłem stadion. To okazały, piękny obiekt, na którym miałem okazję być już w zeszłym sezonie razem z zespołem Wigier Suwałki. Już wtedy robił wrażenie, teraz robi jeszcze większe, a największe zrobi, gdy będziemy mogli na nim grać w obecności kibiców. Nie możemy już się tego doczekać.