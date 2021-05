"Może i nie mają futerka, ale to wciąż zwierzęta i jak wszystkie inne - zasługują na pomoc". Projekt "Epicrates"

Projekt "Epicrates" został wybrany i wyróżniony spośród kilkunastu projektów wolontariackich zgłoszonych do akcji Big-hearted Ambassadors, organizowanej przez Fundację KPMG. Głównym jego celem było wsparcie materialne Fundacji Epicrates, czyli pierwszego w Polsce ośrodka rehabilitacji i opieki nad bezdomnymi zwierzętami egzotycznymi, działającego przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie. Obecnie pod opieką Fundacji Epicrates przebywa ponad 300 zwierząt, w samym Lubelskim Egotarium jest ich ok. 60. Studenci w ramach uzyskanego grantu sfinansowali 5 termostatów, niezbędnych do szybszej regeneracji zwierząt egzotycznych i utrzymania odpowiedniej temperatury hodowli. Dodatkowo zorganizowali zbiórkę za pośrednictwem portalu zrzutka.pl, a za zebrane pieniądze w kwocie 700 zł dokupili to, co było najbardziej potrzebne, czyli żarówki, przedłużacze i podłoża dla zwierząt.