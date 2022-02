Na horyzoncie Pszczółek mistrz Polski. W niedzielę mecz z Arką

Serbka pauzuje od 29 stycznia, kiedy to w meczu Pucharu Polski z BC Polkowice zeszła z parkietu z powodu urazu palca. Od tamtego czasu opuściła trzy mecze Pszczółek. – Mamy nadzieję, że Aleksandra będzie już gotowa do gry. Robimy wszystko, aby tak właśnie było. Rokowania są optymistyczne – mówił na konferencji prasowej po środowym spotkaniu ligowym z Eneą Poznań, trener Krzysztof Szewczyk.

Bez wątpienia w tym sezonie Serbka jest jedną z kluczowych postaci w zespole lubelskim. Średnio w meczach ligowych zapisuje na swoim koncie 9 punktów, a do tego dokłada 7.7 asysty na spotkanie. Jej absencja w starciu z mistrzem z pewnością byłaby dużym utrudnieniem.

W pierwszym meczu obu drużyn Pszczółki były wyraźnie słabsze od gdynianek, przegrywając 50:97. Bez wątpienia lublinianki mają to w pamięci. Mimo że to zielono-białe przystąpią do niedzielnego meczu jako wicelider rozgrywek, to trudno dopatrywać się w gospodyniach wyraźnego faworyta.