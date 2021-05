Najoryginalniejsze nazwy lubelskich miejscowości. Sprawdź nasz subiektywny ranking [9.05]

Co słychać w lubelskim skansenie? Praca wre i ziemniaki już posadzone! Zobaczcie

Muzeum Wsi Lubelskiej od 4 maja jest już otworzone. Poszliśmy tam z wizytą, aby zobaczyć co tam słychać. Praca tam wre! Już ruszyły tam prace polowe. Akurat w niedzielę natrafiliśmy na sadzenie ziemniaków na polu przy zagrodzie z Żabna (sektor Wyżyna Lubelska). Mimo że skansen znajduje się w środku miasta to widząc taką scenerię można było poczuć się jak na wsi. Zapraszamy do oglądania naszego fotoreportażu. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.