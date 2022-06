Nicolas Szerszeń wzmocni ekipę siatkarzy LUK Lublin

Szerszeń miał podpisany kontrakt z rzeszowskim klubem do 2023 roku. Zawodnik postanowił jednak, że nie pozostanie w Asseco Resovii na kolejny sezon. Siatkarz uznał bowiem, że nie będzie mógł pełnić oczekiwanej przez siebie roli, dlatego zdecydował się na zmianę otoczenia.

– Amerykanie słyną z doskonałego przygotowania atletycznego. Francuzi świetnie budują team spirit, a Polacy wyróżniają się regularnością. Przez dotychczasową karierę starałem się czerpać z tych trzech kultur jak najwięcej. W drużynach, w których grałem byłem liderem, a czasem podążałem za innymi. Mam doświadczenie z obu stron – przyznaje na klubowej stronie Nicolas Szerszeń.

Szerszeń urodził się 31 grudnia 1996 roku we francuskim Poissy. Jego ojciec Jacek Szerszeń występował m.in. w Resovii i Hutniku Kraków, z którym wywalczył mistrzostwo Polski w 1988 roku. Nico dołączył do rzeszowskiej drużyny przed sezonem 2018/19. W kampanii 2019/20 występował w drużynie MKS Ślepsk Malow Suwałki, ale po roku wypożyczenia wrócił w 2020 roku do klubu z Podkarpacia.