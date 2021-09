Nie tylko Podziemia Kredowe i legenda o Duchu Bieluchu! Zobacz Chełm oczami użytkowników Instagrama

Paraolimpiada 2020. Polacy wracają z igrzysk. Czy 25 medali to dobry wynik?

5 września igrzyska paraolimpijskie dobiegają końca. Nadszedł więc czas podsumowań. Polscy sportowcy zdobyli 25 krążków. Wydawać by się mogło, że to solidny rezultat, ale jak pokazuje historia - to najmniej zdobytych medali odkąd startujemy na tej imprezie!