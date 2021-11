"Niemcy mieli u siebie jokera" - komentarze po meczu Polaków w Lublinie

Biało-Czerwoni jedynie na początku meczu w hali Globus, prowadzili przez chwilę 2:0. Przez resztę spotkania gonili Niemców. - Walczyliśmy agresywnie w obronie, ale Niemcy mieli u siebie jokera, w osobie Davida Kramera, który trafiał naprawdę bardzo trudne rzuty – zauważa Igor Milicić.

Kramer w pierwszej połowie trafił wszystkie rzuty z gry. W sumie zdobył 24 punkty. Co ciekawe, to jednak Polacy byli skuteczniejsi. - Mieliśmy lepszą skuteczność w rzutach za dwa, za trzy i za jeden, a mimo wszystko wygrali Niemcy. Pierwsza połowa nie wyglądała tak, jak chcieliśmy. Nie stawialiśmy dobrych zasłon i przez to zawodnicy z piłką nie mieli przewagi, a atak był zaburzony. Mieliśmy kilka zrywów i przy bardziej rozsądnych decyzjach mogliśmy dużo wcześniej doprowadzić do remisu. Jestem jednak dumny z chłopaków. Mało brakowało, żebyśmy odnieśli zwycięstwo, a jednocześnie zbyt wiele nas dzieli od wygrywania – dodaje Milicić.