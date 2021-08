Niezwykła atrakcja w „salonie” Lublina zostanie na dłużej. „Każdy dzień przy Portalu to wydarzenia kulturalne, spotkania, emocje i uśmiechy”

Gdy nowa atrakcja pojawiła się w „salonie” miasta natychmiast zaciekawiła mieszkańców. Instalacja ta to efekt międzynarodowego projektu pod nazwą Portal, który powstał dzięki współpracy pomiędzy Fundacją Benediktas Gylys i Miastem Wilno z Miastem Lublin i Ośrodkiem Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”. Obiekt przypomina wirtualne drzwi w kształcie koła. Instalacja, dzięki kamerom i dużemu ekranowi, ma przekazywać za pośrednictwem internetu obraz między Lublinem i Wilnem.

– Każdy dzień przy Portalu to wydarzenia kulturalne, spotkania, emocje i uśmiechy. Jest to miejsce zjednoczenia miast, stanowi zachętę do dialogu i komunikacji, dzięki której stajemy się sobie bliżsi. Portal daje możliwość pokazania w stolicy Litwy lubelskich projektów oraz interaktywnych działań po obydwu stronach – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.