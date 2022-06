Nowa kołowa w kadrze wicemistrza kraju, MKS FunFloor Perła Lublin

Patrycja Noga pochodzi z Gdańska i tam rozpoczęła przygodę z piłką ręczną. Najdłużej grała w zespole Pogoni Szczecin, który reprezentowała w latach 2013-2019. W tym czasie zdobyła srebrny i brązowy medal mistrzostw Polski oraz grała w finałach Pucharu Polski. Przed sezonem 2019/2020 dołączyła do drużyny Zagłębia Lubin. Z „miedziowymi” wywalczyła dwa razy mistrzostwo Polski oraz raz srebro.

- Długo zastanawiałam się w którą stronę wykonać krok. Zadecydowało wiele czynników, a głównymi były chęć rozwoju, głód gry i ambicje – tłumaczy Patrycja Noga. - Przechodzę do klubu z tradycjami, którego celem jest powrót na ligowy tron. Chciałabym dołożyć solidną cegiełkę do sukcesu tego zespołu. Na pewno mam tu sobie coś do udowodnienia – uważa kołowa.

W minionym sezonie Patrycja Noga zagrała w 26 meczach PGNiG Superligi i zdobyła dla Zagłębia 12 bramek oraz w dwóch spotkaniach Pucharu Polski, w których raz wpisała się na listę strzelczyń. Natomiast w rozgrywkach Ligi Europejskiej 28-latka wystąpiła dziewięć razy i rzuciła 17 goli.