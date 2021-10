Nowe stawki podatkowe w Zamościu. Miasto zyska na tym ponad milion złotych

Niebawem mieszkańcy Zamościa będą płacić w budynkach mieszkalnych 0,82 zł za każdy mkw. powierzchni użytkowej (to wzrost o 4 gr.). Natomiast gdy w budynkach prowadzona jest działalność gospodarcza stawki będą wynosić 23,94 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej (będzie to więcej o 84 gr.), a gdy odbywa się tam obrót kwalifikowanym materiałem siewnym stawki wyniosą – 11,90 zł za każdy mkw. (więcej o 50 gr.).

W budynkach gdzie prowadzona jest działalność zdrowotna za 1 mkw. powierzchni zapłacimy 5,08 zł (więcej o 18 gr). Wzrosną także opłaty od gruntów. Gdy są one m.in. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków) za każdy mkw. powierzchni zapłacimy 0,97 zł (to więcej o 4 gr).

„Przy proponowanym wzroście stawek podatkowych możliwe do uzyskania dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyniosą 36,5 mln zł, co oznacza ich wzrost o 3,84 proc. w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok bieżący (ma to być dokładnie 35 mln 150 tys. zł)” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.