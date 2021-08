Obiekty sportowe MOSiR Bystrzyca. Które przynoszą zyski, a które straty? Ranking

Wszystkie zarządzane przez spółkę obiekty w ubiegłym roku przyniosły łączną stratę w wysokości 3,66 mln zł. Koszty ich funkcjonowania pochłonęły 28,84 mln zł, a suma przychodów wyniosła 24,59 mln zł. Duży wpływ na to miała pandemia koronawirusa oraz wynikające z niej rządowe obostrzenia, w wyniku których większość obiektów była nieczynna przez znaczącą część roku. To utrudniło rentowność. - Utrata przychodów z powodu zamknięcia obiektów wynikająca z ograniczeń towarzyszących pandemii wyniosła 11,2 mln zł. To porównanie całego roku 2020 do roku 2019 - przyznawał pod koniec czerwca na łamach Kuriera rzecznik prasowy MOSiR Bystrzyca, Miłosz Bednarczyk.

Mimo to spółka poprawiła swój wynik finansowy o 1,7 mln w stosunku do 2019 roku. Luzowanie obostrzeń i powrót obiektów sportowych do normalnego lub częściowego funkcjonowania pozwala ponadto zakładać, że bilans trwającego roku również będzie lepszy od poprzedniego.