Orlęta wzbiły się wysoko. W Dębicy utrzymają pułap?

Nie tylko rywal, ale też stadion wypełniony po brzegi kibicami podgrzewały temperaturę wydarzenia – Chcieliśmy podejść do tego spotkania jak do każdego innego. Czasem takie mecze wywołują niepotrzebne emocje, dlatego staraliśmy się ich uniknąć. Mówiliśmy zawodnikom, że starcie z Wieczystą, w której szeregach występują gracze z przeszłością w reprezentacji Polski, niemieckiej Bundeslidze, czy naszej Ekstraklasie to dla nich nagroda za wszystkie lata ciężkiej pracy na treningach. Powiedziałem chłopakom zatem, aby cieszyli się tym meczem i dali w nim z siebie wszystko – opisuje szkoleniowiec drużyny z Radzynia Podlaskiego, który doskonale znał mocne i słabe strony krakowian. – Po analizach zdawaliśmy sobie sprawę, że ich najmocniejszą stroną nie jest mobilność. Wiedzieliśmy, że Wieczysta skupi się na ataku pozycyjnym, a my będziemy mieli do wykorzystania sporo przestrzeni między liniami. Dysponujemy szybkimi zawodnikami, dlatego chcieliśmy się na tym skupić, co w przypadku drugiego gola dla nas się udało. Z kolei jeśli chodzi o defensywę, to założyliśmy sobie obronę całą drużyną. Tak, aby nie zostawiać rywalom zbyt dużo miejsca – wyjaśnia trener.