Oto najmądrzejsze rasy psów! Te psy są najbardziej posłuszne i inteligentne, a ich szkolenie to bułka z masłem. Sprawdź, które to rasy

Stanley Coren to profesor psychologii, którego największą pasją są psy. W swoich badaniach zajmuje się on m.in. badaniem ich historii oraz zdolności umysłowej i inteligencji. W 1994 roku wydał książkę „Inteligencja psów”, której drugie wydanie pojawiło się w 2006 roku. To właśnie tam pojawił się ranking psów pod względem inteligencji i posłuszeństwa, w którym Coren uszeregował aż 100 ras.

Większość psychologów jest szkolonych na psychologów zwierząt lub ludzi. Ja chciałem zbadać więź człowiek-zwierzę, a konkretnie więź człowiek-pies – Stanley Coren.

Najbardziej posłuszne i inteligentne rasy psów. Te psy są niesamowicie pojętne!

Według Stanleya Corena inteligencja psów ma trzy aspekty. Dzieli ją na: